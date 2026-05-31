Школы без третьей смены и ваучеры в детсады: как меняется система образования Казахстана





В Казахстане продолжается масштабная модернизация системы образования — от строительства новых школ и обновления существующей инфраструктуры до внедрения цифровых технологий и новых механизмов финансирования дошкольного образования.

С 2020 года по поручению Главы государства в стране построено более 1,2 тысячи школ, что обеспечило свыше миллиона новых ученических мест. Благодаря этому количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 96 школ на 53 тысячи мест.

Одновременно ведется обновление действующих учебных заведений. В течение трех лет по всей стране модернизируют 1,3 тысячи школ, из которых 820 расположены в сельской местности. С начала реализации программы уже обновлено 215 школ. Работы включают замену предметных кабинетов, модернизацию столовых, спортивных залов и систем безопасности.

Большое внимание уделяется качеству образования. В школах внедряются цифровые технологии, усиливается предметная подготовка, развиваются адаптированные программы для детей с особыми образовательными потребностями. Также продолжается работа по повышению квалификации педагогов и созданию комфортной образовательной среды для учащихся.

Доступность детских садов

Одним из приоритетов остается развитие дошкольного образования. Сегодня в Казахстане работают более 12 тысяч дошкольных организаций, включая 5,3 тысячи государственных и 6,6 тысячи частных детских садов. Их посещают свыше миллиона детей.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от двух до шести лет достиг 70,9%, а среди детей, состоящих в очереди, показатель составляет 96%.

Для повышения доступности дошкольного образования в стране внедряют новые механизмы финансирования. В 20 городах и 23 районах действует пилотный проект ваучерного финансирования. В нем участвуют около шести тысяч организаций, а родителям уже выдано более 936 тысяч ваучеров.

По данным правительства, внедрение системы позволило повысить прозрачность расходования бюджетных средств и значительно сократить очередь в детские сады. С 2025 года количество ожидающих места детей уменьшилось почти в девять раз — со 160 тысяч до 18 тысяч.

За последние три года в Казахстане создано 223 тысячи новых мест в дошкольных организациях. До конца 2027 года планируется открыть еще 76,5 тысячи мест.

Сегодня в сфере дошкольного образования работают более 104 тысяч специалистов. Для них действует система регулярного повышения квалификации, ориентированная на современные стандарты раннего развития детей.

Расширение сети детских садов, модернизация школ и новые подходы к финансированию направлены на повышение качества образования и создание равных возможностей для детей независимо от места проживания.

