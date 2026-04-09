Платить не хотели: почти 2 тысячи водителей попались на махинациях с госномерами





С начала 2026 года на платных участках республиканских автодорог Казахстана зафиксировано 1 942 факта использования подложных, скрытых, измененных или нечитаемых государственных регистрационных номерных знаков.

Как сообщили в КазАвтоЖол, контроль за такими нарушениями был усилен. Чаще всего водители идут на подобные действия, чтобы избежать оплаты проезда по платным трассам или обойти системы автоматической фиксации нарушений.

В национальной компании отмечают, что сокрытие номерных знаков не только нарушает законодательство, но и затрудняет установление транспортного средства в случае дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и других инцидентов.

Специалисты ведут постоянный мониторинг платных участков дорог. При выявлении нарушений материалы оперативно направляются в органы внутренних дел, в том числе подразделения патрульной полиции, для принятия мер в соответствии с законодательством.

К числу нарушений относятся использование регистрационных номеров, не принадлежащих транспортному средству, установка поддельных или измененных номерных знаков, а также применение различных средств для их сокрытия. Среди них — специальные пленки, наклейки, шторки, переворачивающиеся механизмы, электронные панели и другие устройства, препятствующие распознаванию номера.

В компании напомнили, что государственный регистрационный номер должен быть чистым, хорошо читаемым и установленным в предусмотренном месте. За использование нечитаемых или неправильно установленных номерных знаков предусмотрена административная ответственность. Более строгие санкции, вплоть до лишения права управления транспортным средством, могут применяться за использование подложных номеров и специальных устройств для их сокрытия.

В «КазАвтоЖол» призвали водителей соблюдать требования законодательства и своевременно оплачивать проезд по платным автомобильным дорогам.

Горячая вода начала поступать в дома Костаная после запуска ТЭЦ В Костанае завершился запуск ТЭЦ после плановых ремонтных работ. Горячее водоснабжение уже подается в жилые...

Около 45 млрд тенге пенсионных накоплений остаются невостребованными в Казахстане По состоянию на 1 мая 2026 года сумма невостребованных пенсионных накоплений в Казахстане достигла почти...