До 542 616 тенге. Казахстанцам напомнили о пособии, которое выплачивается с 1999 года

— Сегодня, 08:50
Фото alau.kz/Н.Луговской

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 сентября 2025 года, рассказали о специальном государственном пособии, его размере, а также о том, кто имеет право на получение выплаты, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев напомнил, что в Казахстане в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с 1999 года выплачивается специальное государственное пособие.

«Его размер составляет от 2 до 138 минимальных расчетных показателей (от 7864 до 542 616 тенге. – Прим. ред.) и ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП», – уточнил он.
По словам спикера, данный вид помощи оказывается:

  • ветеранам Великой Отечественной войны,
  • ветеранам боевых действий на территории других государств,
  • ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,
  • вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне,
  • семьям погибших военнослужащих,
  • супругам умерших ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда,
  • Героям Советского Союза,
  • Героям Социалистического Труда,
  • кавалерам ордена Трудовой Славы трех степеней,
  • лицам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»,
  • лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»,
  • труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны,
  • участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
  • жертвам политических репрессий,
  • лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами,
  • лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан,
    и другим.

«На сегодняшний день специальное государственное пособие получают более 208 тыс. казахстанцев», – отметил пресс-секретарь Минтруда РК.



