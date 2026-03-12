В Костанайской области 1 апреля истекает срок уплаты налога на транспортные средства. Обязательный платеж должны внести около 170 тысяч жителей региона, в собственности которых находится 204 тысячи автомобилей.

По данным департамента государственных доходов, в бюджет планируется поступление около 3,9 млрд тенге.

Важно отметить, что налог оплачивается за прошедший 2025 год, поэтому изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 января 2026 года, на нынешние платежи не распространяются.

Как изменится налог на старые автомобили

Как пояснила руководитель управления департамента государственных доходов по Костанайской области Шынар Жумабай, новые поправочные коэффициенты начнут применяться только при расчёте налога за 2026 год.

«От 10 до 20 лет — применяется коэффициент 0,7, это означает, что налог на транспорт будет снижен на 30%. Для автомобилей старше 20 лет введён коэффициент 0,5 — налог будет ниже на 50%, то есть фактически в два раза», — пояснила Шынар Жумабай.

По её словам, по этим ставкам налог будет рассчитываться за налоговый период 2026 года, а оплатить его необходимо будет в 2027 году.

Пока налог оплатили лишь 16 тысяч человек

На сегодняшний день налог на транспорт оплатили около 16 тысяч жителей Костанайской области. Остальные автовладельцы, вероятно, ожидают уведомлений, которые поступают через мобильные банковские приложения.

Рассылку таких уведомлений органы государственных доходов начнут уже с завтрашнего дня.

Как самостоятельно рассчитать налог

Посчитать сумму налога можно и самостоятельно, не дожидаясь уведомления.

«Достаточно ввести в поиске “расчёт налога на транспорт”, и система направит на сайт Комитета государственных доходов. Там есть специальный калькулятор: нужно выбрать 2025 год, указать количество месяцев владения автомобилем и объём двигателя — после этого система автоматически рассчитает сумму налога», — пояснила Шынар Жумабай.

Что будет за неуплату

Если налог не будет оплачен вовремя, со 2 апреля начнёт начисляться пеня.

Должникам направят уведомление о необходимости погашения задолженности и дадут 30 рабочих дней на добровольную оплату. Если долг не будет закрыт, материалы передадут частным судебным исполнителям.

Они могут:

наложить арест на банковские счета ;

арестовать имущество должника.

В отдельных случаях злостных неплательщиков могут арестовать на несколько суток.

Почти 5 тысяч должников

По данным департамента госдоходов, в Костанайской области насчитывается около 5 тысяч должников по транспортному налогу. Общая сумма задолженности составляет 198 млн тенге.

Весенние каникулы: когда будут отдыхать школьники Казахстана Казахстанские школьники отправятся на весенние каникулы с 19 по 29 марта 2026 года. Таким образом,...

23 подростка уже задержаны: МВД предупредило о новой схеме вербовки В Казахстане участились случаи вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщает...