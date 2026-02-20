На большей части территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Под влиянием циклона и атмосферных фронтов пройдут осадки различной интенсивности.
В северных и восточных регионах прогнозируется снег, местами сильный. В южных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Также усилится ветер, возможны метели, гололёд и туман.
После прохождения циклона на запад страны начнёт распространяться антициклон из районов европейской территории России. Это приведёт к прекращению осадков и понижению температуры воздуха.
Ночью в западных областях столбики термометров опустятся до 10–22 градусов мороза, в северных регионах — до 17–25 градусов ниже нуля, в южных — до 0–8 градусов мороза.
С 23 февраля на северо-западе, а с 24 февраля на севере, востоке и в центральных регионах страны ожидается резкое похолодание. Температура воздуха может понизиться до 25–37 градусов мороза.
