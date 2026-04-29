Дочь обязали содержать мать: решение суда Лисаковска

В суд обратилась местная жительница с инвалидностью II группы с иском к дочери. Женщина просила взыскать ежемесячные алименты в размере 40 МРП, пояснив, что нуждается в материальной поддержке для оплаты лечения, продуктов и коммунальных услуг. По её словам, пособия по инвалидности недостаточно для покрытия этих расходов.
Позиция сторон
Ответчица иск не признала. Она заявила, что в детстве мать не исполняла родительские обязанности и злоупотребляла алкоголем, в связи с чем её воспитывали родственники.
Решение суда
Суд напомнил, что согласно законодательству Казахстана трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в помощи.
При рассмотрении дела были учтены состояние здоровья истца, подтверждённое медицинскими документами, её материальное положение, а также доходы и возраст ответчицы.
В результате суд удовлетворил иск частично. С дочери взысканы алименты в размере 4 МРП ежемесячно.
Решение суда вступило в законную силу.
С учителей в Казахстане официально снимут часть ответственности за школьников
Зарплаты проверят через уведомления: бухгалтерам начнут писать о рисках
