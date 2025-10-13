«Жана кала — получилась, как получилась». Именно так аким Костаная Марат Жундубаев выразился по поводу того, что сейчас там возникают проблемы с парковками и заторами на дорогах. Кроме того, этот район продолжает строиться, в связи с чем там необходима модернизация проездов. Например, для этого реализовали крупный проект по ул.Фролова от Абая до Баймагамбетова. Это сделали для расширения дороги и организации там новых парковочных мест.
Ремонт улицы Наримановской перенесли на следующий год: в план включён короткий участок от проспекта Абая до улицы Алтынсарина с расширением проезжей части. Работы по улице Фролова завершены полностью — проезжая часть, освещение и тротуары готовы, движение открыто.
«Ул.Наримановскую мы переносим на следующий год мы сказали уже. В следующем году сделаем. Именно короткую улицу. От пр.Абая до ул. Алтынсарина. Там расширим. ул.Фролова мы прошли до конца. С освещением, с тротуарами сделали. Проездная. Единственное я говорю на объезде, нужно предусмотреть светофорный объект. Раз мы дорогу сделали, она уже получается скоростная. Она параллельно ул.Л.Беды стала. Выход на ул.Баймагамбетова. По возможности нужно учесть установить там светофорный объект. Полиции надо отработать вместе. Возможность есть там такая или нет. Но я думаю, есть. Там светофоры далеко, машины не могут вправо-влево выехать. Если мы светофорное регулирование сделаем. Тогда мы разгрузим трафик», — сказал аким Костаная на совещании.
