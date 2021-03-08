Долгожительниц с Международным женским днём поздравил Архимед Мухамбетов

В канун празднования Международного женского дня аким Костанайской области поздравил долгожительниц нашей области, ветеранов труда Нину Искакову и Нурбике Жанбосынову.
Нине Степановне Искаковой — 103 года. Всю свою жизнь она проработала в разных организациях, 22 года отдала развитию сельского хозяйства. Да и на заслуженном отдыхе еще много лет трудилась дворником.
Награждена медалями «За доблестный труд в годы войны» и «Ветеран труда».
Нурбике Ансагановне Жанбосыновой 1 января исполнился 101 год. Ветеран тыла. В послевоенное время работала дояркой в Наурзумском районе.
Награждена юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда».
«Нина Искакова и Нурбике Жанбосынова — прекрасные мамы, бабушки, воспитавшие в своих детях уважение к труду, традициям и обычаям своих предков. Они — олицетворение женской силы и мудрости, терпения и безграничной любви к Родине. В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, плодотворного труда и благополучия. Пусть этот замечательный праздник наполнит ваши сердца теплом и светом, подарив любовь, радость и процветание», — отметил аким области.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области