Долгожительниц с Международным женским днём поздравил Архимед Мухамбетов

В канун празднования Международного женского дня аким Костанайской области поздравил долгожительниц нашей области, ветеранов труда Нину Искакову и Нурбике Жанбосынову.

Нине Степановне Искаковой — 103 года. Всю свою жизнь она проработала в разных организациях, 22 года отдала развитию сельского хозяйства. Да и на заслуженном отдыхе еще много лет трудилась дворником.



Награждена медалями «За доблестный труд в годы войны» и «Ветеран труда».

Нурбике Ансагановне Жанбосыновой 1 января исполнился 101 год. Ветеран тыла. В послевоенное время работала дояркой в Наурзумском районе.

Награждена юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда».

«Нина Искакова и Нурбике Жанбосынова — прекрасные мамы, бабушки, воспитавшие в своих детях уважение к труду, традициям и обычаям своих предков. Они — олицетворение женской силы и мудрости, терпения и безграничной любви к Родине. В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, плодотворного труда и благополучия. Пусть этот замечательный праздник наполнит ваши сердца теплом и светом, подарив любовь, радость и процветание», — отметил аким области.

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