Для граждан, состоящих в очереди на жильё, введено важное изменение. Теперь наличие доли в квартире не станет препятствием для получения государственной поддержки. Об этом сообщили в Отбасы банке.
Речь идёт о возможности оформления льготной ипотеки или получения арендного жилья от государства. Если ранее даже минимальная доля в жилом помещении автоматически лишала человека права на такие меры поддержки, то теперь подход изменён.
До настоящего времени очередникам с долевой собственностью отказывали в предоставлении как льготной ипотеки, так и государственного жилья. При этом на законодательном уровне данный вопрос чётко не был урегулирован.
Как сообщили в Отбасы банк , решение принято с учётом обращений граждан и реальной жилищной ситуации. Банк начал учитывать очередников, у которых имеется доля в жилье, при рассмотрении заявок на государственные жилищные программы.
Новый подход начнёт действовать уже с февраля текущего года. Это расширит круг граждан, которые смогут воспользоваться мерами господдержки для улучшения жилищных условий.
Выпуск ТВ-новостей - 19.01.26
Жаңалықтар - 19.01.26
