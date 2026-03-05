Для взыскания задолженностей по кредитам, алиментам и налогам частные судебные исполнители применяют различные меры воздействия на должников. Одними из первых ограничений становятся блокировка банковских счетов и запрет на выезд за границу.

Если эти меры не дают результата, судебный исполнитель может инициировать приостановление действия водительского удостоверения должника.

Муратжан Сералин, заместитель руководителя Палаты частных судебных исполнителей Костанайской области:

«Существуют определённые критерии. Сумма задолженности должна составлять 250 МРП — на сегодняшний день это более одного миллиона тенге. Это может быть задолженность по кредитам, налогам или другим обязательствам. Также водительское удостоверение могут приостановить, если должник не выплачивает алименты более трёх месяцев».

По словам специалистов, при задолженности по банковским кредитам ограничение может применяться, если долг сохраняется более двух месяцев. При этом решение принимается не сразу — судебный исполнитель направляет постановление в суд, и только после его одобрения информация передаётся в соответствующие органы для исполнения.

Однако суд может отказать в применении такой меры, если управление автомобилем является основным источником дохода должника.

Муратжан Сералин:

«Если человек имеет водительское удостоверение и его работа напрямую связана с вождением, суд может отказать в приостановлении прав, поскольку это является источником его дохода».

В Палате частных судебных исполнителей отмечают, что временное ограничение права на управление автомобилем нередко становится эффективной мерой воздействия.

Муратжан Сералин:

«Если у человека приостановлено водительское удостоверение и он продолжает ездить, это уже будет считаться неисполнением судебного акта. В таком случае дорожная полиция имеет право привлечь его к ответственности, а меру наказания определяет суд».

За последний год в Костанайской области такая мера была применена более чем к ста должникам. Из них 12 человек лишились прав из-за задолженности по кредитам, 20 — за налоговые долги, а 71 человек — за неуплату алиментов.

