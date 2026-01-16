В редакцию alau.kz обратилась культорганизатор Жалтыркольского сельского Дома культуры Денисовского района Наталья Павленко, проработавшая в учреждении более 20 лет. По словам сотрудницы, здание ДК сегодня фактически законсервировано, система отопления разморожена, а материальные ценности находятся под угрозой уничтожения.

Дом культуры с историей

Жалтыркольский сельский Дом культуры был открыт 16 ноября 1996 года. Его строительство инициировал Анатолий Корсун, многолетний директор совхоза «Баталинский». В 1990-е годы при его участии в село был проведён природный газ, а Дом культуры, школа и производственные объекты отапливались от центральной котельной.

С 1997 года учреждение активно развивалось: были созданы вокальные и хореографические коллективы, работал детский сектор, а творческие группы становились лауреатами районных и областных фестивалей. В 2012 году Дом культуры был признан лучшим сельским ДК области.

▶

Без капитального ремонта почти 30 лет

После реформирования хозяйства и смены руководства, начиная с конца 1990-х годов, здание ДК ни разу не видело капитального ремонта. Особенно проблемной остаётся кровля — из-за протечек пострадали кабинеты, спортзал, тренажёрный и балетный залы. Многочисленные заявки коллектива на ремонт, по их словам, оставались без ответа.

С 2022 года Дом культуры перевели на автономное газовое отопление, однако установленный котёл не соответствовал объёму здания (около 1200 кубометров ). Температура в помещениях опускалась до нуля и ниже, но коллектив продолжал работать в таких условиях несколько зим.

В марте 2025 года котельная была полностью остановлена из-за порыва теплотрассы. С этого момента тепло в здание больше не подаётся. В 2024 году ДК передали на баланс КГКП «Районный Дом культуры отдела культуры и развития языков Денисовского района», тогда же было выполнено проектирование капитального ремонта, оплаченного ТОО «Баталинское». Однако сами ремонтные работы так и не начались.

Ходатайства без реакции

Работники ДК неоднократно обращались к районным властям с просьбой хотя бы временно восстановить отопление, чтобы сохранить сценические костюмы. А их более 380 единиц, библиотечный фонд, мебель и оборудование. По словам Натальи Павленко, обращения долгое время не рассматривались, а руководство профильного отдела не выезжало на место и не встречалось с коллективом.

Лишь в декабре 2025 года в село прибыл аким района. Было принято решение обогревать зрительный зал и фойе калориферами, однако остальные помещения по-прежнему остаются в холоде.

Работа — в чужом здании

Сегодня творческий коллектив вынужден проводить репетиции и мероприятия в актовом зале конторы ТОО «Баталинское». Занятия проходят в вечернее время, что создаёт серьёзные неудобства для детей и взрослых и сказывается на качестве работы.

Коллектив просит огласки

По словам сотрудников, Дом культуры фактически выведен из эксплуатации, а его материальные ценности продолжают разрушаться из-за холода и сырости. Коллектив надеется, что проблема получит общественный резонанс и будет рассмотрена на областном уровне.

Февраль в Костанайской области будет теплее нормы и с частыми метелями В Костанайской области в феврале ожидается относительно тёплая для зимы погода. Средняя температура воздуха за...

Закон о банках подписал Токаев 16 января 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О банках и банковской деятельности...

Многомиллиардные долги по зарплате: почти 12 тысяч казахстанцев остались без своевременных выплат В 2025 году государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 629 предприятиях страны....