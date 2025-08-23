Более шестисот краж зарегистрировано в Костанайской области в этом году. Большинство из них совершено квартирными ворами.
Кроме того, очень часто в регионе похищают мобильные телефоны. В связи с этим полиция подготовила ряд советов о том, как люди могут уберечь свое имущество от преступников.
Статистика краж этого года тревожит костанайскую полицию. По данным сотруднков ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано более 600 случаев хищения имущества. Из них 170 — это квартирные кражи, в 126-и случаях были похищены мобильные телефоны.
Карманы жителей области воры опустошали 27 раз, салоны автомобилей 24. Также было похищено 85 велосипедов. Чтобы обезопасить себя и своё имущество, полиция рекомендует установить камеры или сигнализацию в доме или квартире, и всегда закрывать двери и окна жилища, даже если покидаете его ненадолго. Не стоит оставлять телефоны без присмотра в общественных местах.
Сумки в транспорте или в толпе нужно держать перед собой, велосипеды пристёгивать надёжным замком, даже отходя от них на минуту. Не стоит оставлятть ценные вещи в салоне автомобиля, даже под сиденьем. Обращайте внимание на подозрительных людей у подъезда или во дворе. Полиция напоминает, что бдительность ваш главный союзник.
