Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев заявил, что новые автомобильные дороги в Казахстане будут строиться с учётом перехода грузового транспорта на электротягу и беспилотное управление. По его словам, магистрали, рассчитанные на десятилетия вперёд, уже сейчас должны быть готовы к работе с транспортом будущего.

Дороги под транспорт будущего

Сауранбаев отметил, что крупные трассы возводятся с расчётом службы на 40–50 лет, поэтому при их проектировании необходимо учитывать прогнозы по развитию технологий. По оценкам специалистов, в период с 2036 по 2040 годы грузовые автомобили во всём мире будут постепенно уходить от двигателей внутреннего сгорания.

Грузовой транспорт, по словам министра, станет похож на «электрички» — будет работать на батарейках и использоваться в формате удлинённых автопоездов, в том числе в беспилотном режиме.

Переход на беспилотный режим — вопрос времени

Министр подчеркнул, что переход грузового транспорта на беспилотное управление — лишь вопрос времени. Уже сегодня в мире тестируются и используются беспилотные такси в городских условиях, и эти технологии постепенно приходят и в сферу грузоперевозок.

Поэтому при проектировании и строительстве новых дорог в Казахстане планируется сразу закладывать необходимую инфраструктуру: специальные датчики и системы, которые позволят беспилотным автомобилям безопасно передвигаться по территории страны.

Пилотный проект на пунктах пропуска ЕАЭС

Отдельно Сауранбаев рассказал, что возможность запуска подобных технологий обсуждается и на международном уровне, в том числе с коллегами по ЕАЭС.

В качестве одного из пилотных направлений рассматривается использование беспилотных грузовиков на пунктах пропуска. Сейчас очереди на границе во многом связаны с паспортным контролем водителей. Если перевозки будут осуществляться с использованием беспилотного транспорта, это позволит существенно ускорить процесс прохождения границы и снизить нагрузку на инфраструктуру пунктов пропуска.

Пьяная преступность захлестнула Казахстан: треть изнасилований совершается в состоянии опьянения Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте...

24 часа в пути: беспилотные фуры ускорят доставку в три раза В Казахстане планируют запустить первые крупные пилотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями уже в 2027...

В Казахстан идёт атлантический циклон - синоптики предупредили В ближайшие сутки синоптическая ситуация над территорией Казахстана начнёт заметно меняться. Влияние северного антициклона будет...