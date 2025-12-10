Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев заявил, что новые автомобильные дороги в Казахстане будут строиться с учётом перехода грузового транспорта на электротягу и беспилотное управление. По его словам, магистрали, рассчитанные на десятилетия вперёд, уже сейчас должны быть готовы к работе с транспортом будущего.
Дороги под транспорт будущего
Сауранбаев отметил, что крупные трассы возводятся с расчётом службы на 40–50 лет, поэтому при их проектировании необходимо учитывать прогнозы по развитию технологий. По оценкам специалистов, в период с 2036 по 2040 годы грузовые автомобили во всём мире будут постепенно уходить от двигателей внутреннего сгорания.
Грузовой транспорт, по словам министра, станет похож на «электрички» — будет работать на батарейках и использоваться в формате удлинённых автопоездов, в том числе в беспилотном режиме.
Переход на беспилотный режим — вопрос времени
Министр подчеркнул, что переход грузового транспорта на беспилотное управление — лишь вопрос времени. Уже сегодня в мире тестируются и используются беспилотные такси в городских условиях, и эти технологии постепенно приходят и в сферу грузоперевозок.
Поэтому при проектировании и строительстве новых дорог в Казахстане планируется сразу закладывать необходимую инфраструктуру: специальные датчики и системы, которые позволят беспилотным автомобилям безопасно передвигаться по территории страны.
Пилотный проект на пунктах пропуска ЕАЭС
Отдельно Сауранбаев рассказал, что возможность запуска подобных технологий обсуждается и на международном уровне, в том числе с коллегами по ЕАЭС.
В качестве одного из пилотных направлений рассматривается использование беспилотных грузовиков на пунктах пропуска. Сейчас очереди на границе во многом связаны с паспортным контролем водителей. Если перевозки будут осуществляться с использованием беспилотного транспорта, это позволит существенно ускорить процесс прохождения границы и снизить нагрузку на инфраструктуру пунктов пропуска.
24 часа в пути: беспилотные фуры ускорят доставку в три раза
