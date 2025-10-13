 Ya Metrika Fast
Дороги сделаны. В Костанае завершили все работы до морозов

Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что на сегодняшний день дорожные и дворовые работы полностью завершены.

«На 100% завершены дороги и внутридворовые территории. Больших асфальтовых работ уже нет — остались лишь мелкие локальные участки, которыми займутся частные подрядчики. До морозов и дождей всё успели сделать», — отметил градоначальник.

По его словам, основные подрядчики были местными , за исключением одной компании из Кызылорды, с которой контракт был расторгнут. Остальные организации справились с задачами в срок.

«Единственные дорожные работы, которые сейчас продолжаются, — это участки за пределами города. В частности, завершаются подъездные пути в районе КИА», — добавил аким.



