Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества.

По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о якобы «пропущенной доставке». Такие сообщения внешне напоминают стандартные оповещения курьерских служб.

В тексте указывается, что курьер не смог передать посылку и предлагает перейти по ссылке для повторного оформления доставки. Однако указанная ссылка ведет на фальшивый сайт, который практически полностью копирует внешний вид официальных ресурсов логистических компаний.

На поддельной странице пользователю предлагают ввести личные данные — фамилию, имя и отчество, ИНН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку. После ввода информации и проведения платежа мошенники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам.

Это может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил безопасности:

не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если вы не ожидаете доставку;

внимательно проверять адрес сайта — мошеннические страницы часто отличаются одной-двумя буквами или знаками;

не вводить личные и банковские данные на подозрительных ресурсах;

проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб;

игнорировать подозрительные сообщения и блокировать отправителей.

Специалисты отмечают, что мошенники активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на уведомления о доставке. Поэтому подобные схемы распространяются очень быстро и могут затронуть любого пользователя.

Осторожность в цифровой среде — одна из главных мер защиты от финансовых потерь и утечки персональных данных.

