В северной половине Казахстана погоду будет определять Северо-западный циклон, прогнозируются дожди, временами сильные дожди, 28-29 сентября возможен переход дождя в снег, а в южной половине страны с Южным циклоном ожидаются дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.

С 28 сентября с вторжением холодного антициклона на северные регионы, затем по мере его смещения на юг республики прогнозируется понижение температуры на большей части страны.

Температурный фон ожидается:

на западе страны: ночью 3-8 тепла, днем постепенное повышение от 10-18 до 13-22 тепла;

на юго-западе: ночью понижение от 10-15 до 7-12, днем повышение от 13-18 до 18-23 тепла;

на северо-западе и севере страны: понижение ночью от 3-13 тепла до 1-6 мороза, днем от 10-15 до 3-10 тепла;

в Павлодарской области, в центре страны понижение ночью от 5-15 до 2-7 тепла, днем от 22-28 до 7-18 тепла;

на востоке страны колебание ночью от 2-10 до 7-15 тепла, днем понижение от 25-30 до 20-25 тепла, на севере региона 10-15 тепла;

на юге страны понижение ночью от 9-18 до 5-13, днем от 22-32 до 15-28 тепла;

на юго-востоке страны ночью 10-15, в горных районах 0-5 тепла, днем 23-30, в горных регионах 15-20 тепла;

