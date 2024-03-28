Дождь со снегом. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 29 марта в Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег.

На севере, востоке области ожидается туман, гололед, низовая метель.

Ветер юго- западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 29 марта ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

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