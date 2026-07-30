Дожди, грозы и похолодание ожидаются в Костанайской области

На востоке и северо-востоке Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. На западе и севере региона пройдёт небольшой дождь, также возможна гроза.
Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман.
Ветер северный, 9–14 метров в секунду. Днём на юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, на юге региона — до +16. Днём ожидается +17…+22 градуса, на юге области воздух прогреется до +27.
В Костанае прогнозируется переменная облачность. Днём пройдут небольшой дождь и гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов, днём — +18…+20.
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