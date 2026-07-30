Две школы Костаная впервые за десятилетия капитально отремонтировали





До начала нового учебного года осталось несколько дней. В образовательных учреждениях Костаная завершаются ремонтные работы. В этом году обновление провели в 27 школах, детских садах и организациях дополнительного образования. На эти цели направили почти миллиард тенге.

Одним из участников программы реновации стала общеобразовательная школа №11. С момента постройки здания серьёзный ремонт здесь ни разу не проводили. В этом году учебному заведению выделили 170 миллионов тенге.

На эти средства в школе отремонтировали первый этаж, столовую, спортивный зал и санузлы. Деревянные окна заменили пластиковыми, также привели в порядок кровлю здания.

Ещё 38 миллионов тенге направили на обновление материально-технической базы.

— Приобрели мебель для учебных кабинетов и столовой, пять интерактивных панелей и 15 компьютеров. После ремонта стало светло, чисто и современно, — рассказала заместитель директора школы №11 Армангуль Исмаилова.

В школе на казахском и русском языках обучаются 887 детей. Занятия проходят в две смены. Сейчас там проводятся подготовительные уроки, поэтому некоторые ученики уже успели оценить изменения.

Масштабный ремонт впервые провели и в школе №25. По программе реновации на работы выделили более 170 миллионов тенге, ещё свыше 50 миллионов направили на приобретение мебели и техники.

В здании заменили изношенные инженерные сети, окна и кровлю, обновили входную группу. На территории школы полностью отремонтировали спортивную зону. Теперь дети смогут играть там в футбол, волейбол и баскетбол.

В учебном заведении также появились кабинеты нового формата по математике, казахскому языку и истории.

— Такие кабинеты поставляются полностью укомплектованными. Например, в кабинете истории будут карты по истории Казахстана и всемирной истории, а также стенды с QR-кодами. Дети смогут перейти по ним и увидеть события, связанные с темой урока, — пояснила директор школы №25 Ажаргуль Оспанова.

К началу учебного года оснащение новых кабинетов планируют завершить.

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