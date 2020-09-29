Дожди помешали Костанайской области завершить уборочную компанию

Аграрии Костанайской области пока не завершили уборочную компания этого года. Причина — обильные осадки в сентябре, которые превысили среднемноголетние данные в 1,6 раза. В итоге сегодня, в регионе остаются неубранными почти 200 тыс. гектаров посевной площади, плюс, практически, не скошены еще и масличные культуры, сообщает alau.kz

Дожди помешали сельхозтоваропроизводителям Костанайской области завершить уборочную компанию. Не убраны, по данным управления сельского хозяйства, остались примерно 200 тыс. га, а почти 96 процентов посевной площади считаются скошенными. Оставшиеся неубранные проценты приходятся на все районы, потому как стопроцентным окончанием уборочных работ пока никто из них не может похвастать.

«Темпы, конечно, притормозились, потому что за вторую декаду сентября выпали значительное количество осадков, превысили среднемноголетние нормы в 1,6 раза, то есть выпало 36 миллиметров осадков за месяц. Обычно больше 20 миллиметров»,- сказал руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанайской области Есимжан Баймаканов.

Согласно данным управления сельского хозяйства, в Жангельдинском районе убрано 99 процентов, а Костанайском и Мендыкаринском районах 98 процентов, Алтынсаринском районе 95 процентов. По мнению специалистов, для завершения уборочной аграриям нужно всего несколько погожих дней.

«Сложностей мы не видим и районы о них не говорят. Сейчас погода установилась, дожди по крайне мере не просматриваются. Поэтому зерновые будут убраны. Осталось 172 тысячи гектаров. Работы на один день»,- говорит Есимжан Баймаканов.

Сейчас местные хлеборобы собрали 3,9 млн тонн зерна, хотя были опасения, что общий валовый сбор урожая в этом году не превысит трех миллионов. Средняя урожайность сейчас 10 центнеров с гектара, и как считают специалисты управления сельского навряд ли она еще вырастет после завершения уборочной компании.

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