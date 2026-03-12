Драка между двумя компаниями мужчин произошла 8 июня прошлого года возле одного из ночных клубов Костаная. Поводом для конфликта стал спор на танцполе между Хуршидом Шотировым и Диасом Алматовым.

Сейчас на скамье подсудимых находятся Диас Алматов и его знакомые Белан Сагов и Эмиль Айтпаев. При этом Алматову, в отличие от остальных фигурантов, вменяют не только групповое хулиганство, но и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Конфликт закончился тяжелой травмой

После инцидента у Хуршида Шотирова диагностировали тяжелую контузию левого глазного яблока. Врачи провели операцию, в ходе которой частично удалили стекловидное тело.

Адвокат Диаса Алматова в суде заявлял, что доказательства по делу были сфальсифицированы, и просил вернуть материалы на дополнительное расследование. Однако суд не нашел оснований для такого решения.

Видеообращение подсудимого

В начале марта Диас Алматов опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил о возможной фальсификации материалов дела и обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также к органам прокуратуры, КНБ и службам внутренней безопасности МВД с просьбой проверить его доводы.

По словам подсудимого, он опасается, что суд может незаконно признать его виновным в тяжком преступлении, которого он не совершал. В связи с этим он просил провести проверку в отношении следователя.

Суд расценил обращение как давление

На очередном заседании судья Жасулан Кабыш сделал подсудимому предупреждение. Видеообращение было расценено как возможная попытка вмешательства в деятельность суда.

Судья пояснил, что все доводы, изложенные в обращении, являются предметом судебного разбирательства и именно в суде должна быть дана оценка законности действий органов досудебного расследования.

Он также отметил, что обращение в различные государственные органы с просьбой взять дело на контроль без проверки информации может рассматриваться как попытка повлиять на судебный процесс и влечет ответственность, предусмотренную законом.

В суде продолжают допрашивать свидетелей

По словам судьи, подобные разъяснения ранее давались и другим участникам процесса.

В ходе последнего заседания были допрошены очередные свидетели происшествия. Стороны задали им множество вопросов об обстоятельствах конфликта.

Также в суде вновь просмотрели запись камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент групповой драки возле ночного клуба.

Ожидается, что на одном из ближайших заседаний свою версию произошедшего представят и сами подсудимые.