С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки внесены Законом №257-VIII и направлены на усиление цифрового контроля и расширение системы автоматической фиксации нарушений. Теперь она будет применяться не только в сфере дорожного движения, но и в других областях, сообщает digitalbusiness.kz

Документ опубликован на портале правовой информации «Әділет». Основные изменения касаются статьи 31 КоАП, которая регулирует административную ответственность при автоматической фиксации правонарушений.

Теперь под автоматической фиксацией понимается выявление нарушений с помощью любых цифровых систем, подключенных к Единому реестру административных производств (ЕРАП). Если камера, интеллектуальная система или другое техническое устройство зафиксирует нарушение и автоматически передаст данные в реестр, штраф могут вынести без составления протокола и без участия инспектора.

Для нарушений правил дорожного движения сохраняется отдельный порядок. Как и раньше, нарушения фиксируются дорожными камерами, а ответственность чаще всего возлагается на владельца автомобиля.

Закон №257-VIII был опубликован 9 января 2026 года. Согласно документу, нормы вступают в силу через 60 дней после публикации — то есть с 12 марта. Обновлённая редакция статьи 31 также отражена в правовых системах, включая Uchet.kz.

Хотя сам закон не перечисляет конкретные бытовые нарушения, эксперты отмечают, что автоматическая фиксация может применяться к административным правонарушениям, которые можно зафиксировать на видео. Например:

выброс мусора или окурков — штраф 10 МРП (43 250 тенге);

курение в запрещённых местах — 15 МРП (64 875 тенге);

переход дороги в неположенном месте — 2 МРП (8 650 тенге);

нарушения в торговле, например ночная продажа алкоголя, если факт фиксируют системы видеонаблюдения.

Обязательное условие — интеграция камер или других устройств с Единым реестром административных производств. Только в этом случае постановление может формироваться автоматически.

Ранее автоматические штрафы применялись в основном к нарушениям ПДД, например превышению скорости. Теперь механизм расширяется: цифровые системы смогут фиксировать административные нарушения в различных сферах, а данные будут автоматически обрабатываться для привлечения граждан к ответственности.

Таким образом:

штраф может быть вынесен автоматически без участия инспектора;

для транспортных нарушений сохраняется отдельная процедура;

использование камер, дронов и интеллектуальных систем видеонаблюдения становится частью административной практики.

На фоне этих изменений в Алматы уже тестируют беспилотники для патрулирования общественных пространств. По данным департамента полиции города, дроны оснащены камерами, громкоговорителями и системой передачи данных.

Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с большим скоплением людей. В случае нарушений — например выброса мусора, плевков, мелкого хулиганства или перехода дороги в неположенном месте — дроны могут предупреждать граждан через громкоговорители.

По словам начальника управления административной полиции ДП Алматы Серика Шумаева, задача системы — не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их. Использование дронов позволяет контролировать труднодоступные участки города без увеличения числа полицейских патрулей.

Пока этот проект называют профилактическим. Однако инфраструктура для цифровой фиксации нарушений в общественных местах уже формируется, и в будущем такие технологии могут использоваться для передачи данных в государственный реестр и автоматического оформления штрафов.

