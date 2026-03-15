В Костанае по улице Ш. Жанибека произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota. В результате аварии пострадали два человека.

По данному факту полицией возбуждено уголовное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota.

По итогам проверки действиям участников ДТП будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.

В Департаменте полиции Костанайской области призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия, а также не превышать установленную скорость.

