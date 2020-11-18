Два человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме Костанайской области

17 ноября в 23:28 часов на пульт дежурного ПЧ-13 поселка Качар поступил звонок о пожаре в жилом многоэтажном доме. О происшествии сообщили сотрудники отдела местной полиции.

К приезду спасателей горела квартира на третьем этаже в жилом 5- этажном доме. Огонь охватил прихожую и ванную на площади 10 квадратных метров. От воздействия критической температуры поплавился натяжной потолок в жилой комнате. Образовавшийся дым стал проникать в соседние квартиры, заполнять лестничные клетки.

Пожарные спасли хозяина квартиры, 60-летнего мужчину, лежащего на полу возле кровати. Он получил ожоги 1-2 степени обеих верхних конечностей, верхней грудной клетки и поясницы. Затем пришли на помощь пожилой женщине 1941 года рождения. Ее обнаружили на задымленной лестничной площадке с признаками отравления продуктами горения. Еще 20 человек были эвакуированы по лестничному маршу на улицу.

Карета скорой помощи доставила пострадавших в местную больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Костанайской области, работало звено газодымозащитной службы. Пожар был локализован в 23:39 часов и полностью ликвидирован в 23:59. Причина пожара устанавливается.

ДЧС Костанайской области напоминает, небрежность в обращении с огнём, неправильная эксплуатация бытовой техники, создание перегрузок в электросети, детские шалости — всё это может спровоцировать возгорание. Простые правила пожарной безопасности помогут Вам избежать чрезвычайных ситуаций!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.