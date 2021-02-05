Два человека скончались от коронавируса в Костанайской области- МВК

В Казахстане зарегистрировано 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции с 25 по 31 января.

Летальные случаи зарегистрированы в городе Алматы — 23, в Павлодарской области — 8, в Алматинской области — 6, в Карагандинской области — 6, в городе Нур-Султан — 4, в городе Шымкент — 4, в Акмолинской области — 3, в Восточно-Казахстанской области — 2, в Западно-Казахстанской области — 2, в Костанайской области — 2, в Атырауской области — 1, в Жамылской области — 1, в Мангистауской области — 1, в Кызылординской области — 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 540 случаев с летальным исходом.

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