Два дня будет штормить. Серьёзное ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространили синоптики «Казгидромета».

В Костанайской области 14 апреля ожидаются осадки, на западе, севере области сильные осадки — дождь с переходом в снег, гололед.

Ожидается ветер северо-восточный 14 апреля ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

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15 апреля ночью осадки, на северо-востоке области сильные осадки — преимущественно снег, низовая метель, гололед, на северо-западе области туман.

15 апреля ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Резкое понижение температуры воздуха.

14 апреля на севере области днем до 2-7 тепла, 15 апреля ночью до 3-8 мороза.

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