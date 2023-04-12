Низовые метели и мороз идут с арктическими массами. Прогноз погоды на ближайшие дни

С холодным антициклоном и арктическими воздушными массами, по всей территории республики ожидаются резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки.

В северной половине страны преимущественно снег с низовой метелью, в южных регионах пройдут сильные дожди с грозами и градом.

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Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед.

Если на северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, в южных регионах достигнет 15 апреля, однако перед этим ожидается пик тепла на севере страны до 20 тепла, на юге до 33 градусов жары.

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