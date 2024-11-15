Сбавить скорость перед камерой не поможет: контроль на трассах Казахстана расширят





До конца 2026 года число участков платных дорог с контролем средней скорости в Казахстане увеличится с 15 до 28. Общая протяжённость охваченных системой трасс вырастет с более чем трёх тысяч до примерно 5,4 тысячи километров.

Система рассчитывает среднюю скорость автомобиля между двумя камерами. Поэтому снижение скорости непосредственно перед точкой фиксации не позволит избежать выявления превышения, если весь участок водитель проехал слишком быстро.

Расширение контроля проводится в рамках концепции «Закон и порядок». Министерство транспорта усиливает меры безопасности на дорогах республиканского значения.

Лазерные ориентиры для плохой погоды

На трассах также устанавливают лазерные системы визуального ориентирования. Сейчас работают 56 таких устройств. Они помогают водителям ориентироваться в тумане, метели, сильном дожде и при другой плохой видимости.

Обходы населённых пунктов и пешеходные переходы

За последние пять лет более 11 тысяч километров республиканских дорог перевели в I и II технические категории. За это время построили 65 обходов городов и сёл, позволяющих вывести транзитный транспорт за пределы населённых пунктов, а также 38 надземных пешеходных переходов.

При строительстве, реконструкции и ремонте дорог обновляют покрытие и разметку, устанавливают знаки и барьерные ограждения. На опасных участках меняют организацию движения.

В Министерстве транспорта подчёркивают, что технические решения должны сопровождаться ответственным поведением водителей: соблюдением скорости, дистанции и правил обгона. Установку новых систем контроля продолжат.

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