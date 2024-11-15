Выявлять болезни сердца с помощью ИИ с 18 лет предложили в Казахстане





В Казахстане предложили внедрить искусственный интеллект для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и проводить скрининг населения начиная с 18 лет. С такой инициативой на пленарном заседании Курултая выступила депутат Жулдыз Данбаева, направив официальный запрос министру здравоохранения.

По данным депутата, на начало года под медицинским наблюдением находились почти два миллиона пациентов с заболеваниями системы кровообращения — 14,5% взрослого населения. Из них 114 тысяч случаев выявлены впервые. При этом 90% пациентов получают лечение амбулаторно.

Данбаева обратила внимание на нехватку кардиологов. По приведённым ею данным, при потребности в четырёх тысячах специалистов в стране работает лишь 661.

Ещё одной проблемой депутат назвала ограниченный охват скринингом. По её словам, действующая система охватывает граждан старше 30 лет и отдельные группы населения, что снижает возможности раннего выявления рисков.

Для улучшения работы кардиологической службы Данбаева предложила создать центры неинвазивной диагностики на базе крупных организаций первичной медико-санитарной помощи — из расчёта один центр на каждые 150 тысяч жителей. Также она считает необходимым организовать переподготовку терапевтов и врачей общей практики.

«Мы предлагаем внедрить программы искусственного интеллекта для проведения скрининга населения начиная с 18 лет, а также системы дистанционного мониторинга состояния пациентов», — заявила депутат.

Кроме того, Данбаева предложила включить кабинеты хронической сердечной недостаточности и атеросклероза в стандарт первичной медико-санитарной помощи и организовать полный цикл кардиореабилитации во всех регионах страны..

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