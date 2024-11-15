Инфляция в Казахстане может ускориться к концу года: Нацбанк объяснил причину

Годовая инфляция в Казахстане может вновь ускориться к концу 2026 года после постепенного замедления в течение последних 12 месяцев. Об этом 23 октября сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, возможное ускорение связано прежде всего с эффектом низкой базы по регулируемым коммунальным тарифам.
С октября прошлого года в стране действовал мораторий на их повышение. В четвёртом квартале 2025 года тарифы снизились на 14 процентов, сформировав относительно низкую базу для последующего сравнения.
«Когда мы сравниваем сегодняшние цены со значениями прошлого года, статистически получится рост показателей. Из-за этого эффекта в ближайшие месяцы годовая инфляция в статистическом выражении может ускориться», — пояснил Сулейменов.
Таким образом, годовой показатель может вырасти даже без резкого подорожания коммунальных услуг в ближайшие месяцы — из-за сравнения с более низкими тарифами конца 2025 года.
При этом Национальный банк не планирует автоматически повышать базовую ставку в ответ на такой статистический эффект. Регулятор будет оценивать, приведёт ли изменение тарифов к дополнительному росту цен на другие товары и услуги.
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