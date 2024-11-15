Более 700 человек задержали в Казахстане в ходе операции против киберпреступности





В Казахстане подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech», которое проходило с 1 июля по 30 сентября. За совершение киберпреступлений задержали 724 человека, в том числе 22 иностранца. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.

В ходе мероприятия выявили 1595 фактов киберпреступлений. Производство завершили по 1242 делам, дополнительно раскрыли 917 ранее совершённых преступлений. В изоляторы временного содержания водворили 97 человек. Также задержали восьмерых разыскиваемых.

По словам Сүйінбая, задача подразделения — не только раскрывать преступления, но и предупреждать их, перекрывать мошенникам доступ к средствам связи и финансовой инфраструктуре, а также возвращать похищенные деньги.

Интернет-мошенничество по-прежнему занимает значительное место в структуре киберпреступности. Работа ведётся по нескольким направлениям: профилактика, оперативное реагирование, блокировка подозрительных транзакций, совершенствование законодательства и международное сотрудничество.

С начала года, по данным МВД, в СМИ опубликовали свыше 2,5 миллиона профилактических материалов. В организациях провели более 100 тысяч встреч, организовали 18 тысяч сходов граждан и распространили свыше четырёх миллионов памяток и брошюр.

Параллельно полиция отслеживает противоправный контент в интернете. За девять месяцев выявили и направили на блокировку около 82 тысяч ссылок.

Сүйінбай также рассказал о работе по предотвращению суицидов. Сотрудники выявляли в социальных сетях, в том числе во время прямых эфиров, людей, которым требовалась срочная помощь, и принимали необходимые меры. По данным МВД, с начала года удалось предотвратить угрозу жизни и здоровью более 30 человек.

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