Более 90 млн мошеннических звонков заблокировали в Казахстане

В Казахстане с начала года заблокировали более 90 миллионов мошеннических звонков. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК полковник полиции Жандос Сүйінбай.
По данным ведомства, за девять месяцев количество зарегистрированных интернет-мошенничеств сократилось почти на 21% — с 19 тысяч до 15 тысяч. По сравнению с прошлым годом раскрываемость выросла на 29%, а число нераскрытых уголовных дел уменьшилось на 12%.
Совместно с операторами связи полиция продолжает блокировать возможности использования телекоммуникационной инфраструктуры в мошеннических схемах.
Задержаны более 150 «активаторов»
Одним из звеньев таких схем являются «активаторы» — люди, которые регистрируют аккаунты в мессенджерах и передают доступ к ним мошенникам для звонков гражданам. По словам Сүйінбая, задержаны более 150 таких лиц, изъято свыше 22 тысяч SIM-карт.
Кроме того, 28 сентября в Туркестанской области пресекли деятельность группы дроповодов. По данным МВД, они организовали сопровождение 27 граждан Узбекистана, банковские счета которых использовались в преступной деятельности.
Ложные сообщения о взрывных устройствах
Полиция также устанавливает авторов заведомо ложных сообщений об актах терроризма.
В августе во взаимодействии с киберполицией Украины задержали жителя этой страны по подозрению в ложном сообщении о взрывном устройстве в одном из торгово-развлекательных центров Астаны.
При сотрудничестве с российскими правоохранителями установлена причастность гражданина России к трём фактам сватинга в Астане и Алматы — ложным сообщениям, провоцирующим выезд экстренных служб.
Канал распространения персональных данных выявили в Чехии
Ещё одно направление работы связано с незаконным сбором и распространением персональных данных казахстанцев.
В мае совместно с полицией Чехии в городе Усти-над-Лабем провели спецоперацию по ликвидации международного канала распространения таких сведений.
Обыски прошли по местам жительства шести фигурантов в Усти-над-Лабем, Астане, Алматы и Караганде. Все они — граждане Казахстана. Трое предполагаемых организаторов схемы задержаны и помещены в следственный изолятор. Расследование продолжается.
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