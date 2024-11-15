В Рудном 425 камер «умных домофонов» подключили к полицейскому центру

В Рудном к Центру оперативного управления подключили 425 камер «умных домофонов». По информации областной прокуратуры, записи с них помогают раскрывать преступления и другие правонарушения.
Развитие видеонаблюдения — одно из направлений проекта «Айқын нәтиже», который действует в Костанайской области с января. За неполные десять месяцев сотрудники проверили 240 объектов.
На 44 из них определили дополнительные меры профилактики и назначили ответственных за исполнение. Особое внимание уделили охране, камерам и тревожным кнопкам.
Помощник прокурора области Нурсулу Пряхина привела пример магазина, в котором за три года зарегистрировали 50 краж. После организации охраны и инструктажа работников количество хищений значительно сократилось.
В прокуратуре отмечают, что проект направлен не только на выявление проблемных объектов, но и на устранение условий, способствующих правонарушениям.
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