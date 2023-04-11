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Тёплые вещи убирать не стоит. Костанайские синоптики об апрельской погоде

Это связано с выходом южного циклона, который пройдет по нашей области своей северной частью. Какая погода будет до конца месяца, и когда в регион придет долгожданное весеннее тепло?

Первую декаду апреля синоптики называют аномально теплой, и она соответствует их прогнозу. Но эта неделя принесет жителям области капризы погоды. Далеко убирать теплые вещи пока не стоит. Сейчас погоду формирует промежуточный антициклон, но уже к четвергу ожидается похолодание, смешанные осадки и порывистый ветер.

«Ожидается погода неустойчивая вторая половина этой недели, это связано с тем, что будет выходить южный циклон, который сформируется над Каспийским морем. Циклон пройдет по центральным областям Казахстана нашу область будет захватывать северной половиной, более холодной», — говорит начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

С 13 по 15 апреля по прогнозам синоптиков ожидаются осадки, в северных районах — выпадение снега, в южных — дожди. Вслед за выходом южного циклона с севера будет усиливаться холодный антициклон, будет резкое понижение температуры.

«Осадки будут прекращаться, и будут уходить на юго-восток Казахстана. Будут поступать холодные воздушные массы. Температура ночью у нас понизится ожидается 7-12 мороза по области. Днем 3-5 тепла, и с последующим прогревом температуры»,- говорит синоптик.

Такую неустойчивую погоду синоптики ожидают на протяжении всего месяца. Антонина Шибаршина отмечает, что только к концу апреля наступит теплая весенняя погода. А вот май должен быть теплым, выше климатической нормы, но в это время возможно в область будут вторгаться холодные воздушные массы. Что касается осадков, то их ожидают в пределах нормы.

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