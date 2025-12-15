Налоговая ставка 0% и единый соцплатёж 4%

С 2026 года в Казахстане вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В его рамках они будут работать по нулевой налоговой ставке и уплачивать только социальные платежи в размере 4% от дохода, сообщает nur.kz

Проект постановления, закрепляющего новые правила, опубликован Национальным банком РК и сейчас находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 22 декабря.

Спецсчета: отдельно для жизни и для бизнеса

Особенность режима — обязательное разделение личных и рабочих денег через специальные счета.

Как отмечает портал «Крыша», предлагается следующая схема:

Обычный счёт — для личных нужд: переводы от родственников, покупки, бытовые расходы.

Специальный счёт самозанятого — для всего, что связано с его деятельностью и доходами от неё.

Все доходы и расходы, относящиеся к работе, должны будут проходить именно через спецсчёт. Это позволит налоговым органам видеть реальный доход самозанятого.

Приложение E-Salyq Business и автоматический режим

Работать самозанятым предстоит через приложение E-Salyq Business:

за каждую услугу нужно будет пробивать чек;

режим самозанятого включится автоматически с момента первого чека;

если в каком-то месяце дохода нет, платить ничего не нужно.

При этом приложение будет считать прибыль. Если доход превысит установленный лимит, выдача чеков будет заблокирована до следующего месяца.

Кто сможет стать самозанятым

Перейти на новый режим смогут граждане, которые:

получают ежемесячный доход не более 300 МРП

(в 2026 году это составит 1 297 500 тенге );

(в 2026 году это составит ); работают по специальностям из «разрешённого списка» (таксисты, курьеры, фотографы, арендодатели и др.);

(таксисты, курьеры, фотографы, арендодатели и др.); не привлекают наёмных работников.

Что делать действующим предпринимателям

Гражданам, чья деятельность и доход соответствуют условиям нового режима, напоминают:

до 31 декабря они могут закрыть ИП и с 2026 года начать работать как самозанятые через приложение E-Salyq Business и специальные счета.

@Автор Илья Манаев

