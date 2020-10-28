Дважды юбиляры. Район имени Беимбета Майлина в этом году чествует свою Центральную библиотеку. Ей с момента образования исполнилось уже 80 лет, вторая круглая дата, это 40-летний юбилей централизованной библиотечной системы. Что достигнуто за эти годы, чем живут библиотеки сейчас, и какие планы ставят на будущее, наш следующий сюжет

Сейчас в фонде Централизованной библиотечной системы района имени Беимбета Майлина находится 260 тысяч книг, из них 67 тысяч на государственном языке, число читателей около 12 тысяч человек. И конечно, свой двойной юбилей библиотечная система справила множеством мероприятий, самые яркие среди них, это день открытых дверей «Юбилей не просто дата — юбилей итог труда», и беспроигрышная лотерея.

«С 7 по 17 октября были вручены лотерейные билеты для читателей, которые приходили в нашу библиотеку. Розыгрыш состоялся 20 октября. Для них тоже был сюрприз, для наших читателей»,- говорит руководитель централизованной библиотечной системы района им Б.Майлина Гаухар Асанова.

Любовь Пастушенко записана в центральную библиотеку с 1983 года, и благодаря особой атмосфере и отношению сотрудников к своему читателю, она здесь частая гостья.

«Это действительно храм культуры, это светоч культуры, куда можно прийти в любое время. Просто как отдушина»,- сказала читатель, Любовь Пастушенко.

Большое внимание уделяется подрастающему поколению в культурно-образовательном центре «Достык», созданном при детском абонементе. В год эту библиотеку посещают около 500 читателей, как маленьких, так и их родителей.

«Цель этого центра учить детей патриотизму, знакомить с новыми книжками»,- сказала библиотекарь детского абонемента Гулнур Ералиева.

«Здесь есть все необходимые мне книги, возможность работать с электронными архивами. И я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, что проходят здесь, в том числе и онлайн»,- рассказала ученица 9 класса СШ им. С. Ергалиева Сымбат Сейдуллаева.

Всего в районе имени Беимбета Майлина находится 21 сельская библиотека. Среди них Майская, которая с 2011 года носит статус модельной. В 2010 она получила 2-е областное место в номинации «Лучшая сельская библиотека», а в 2018 году на республиканском конкурсе областного уровня ей присвоили высокое звание «Лучшая государственная библиотека сельского значения».

«Мы единственная сельская библиотека модельная в системе, которая получила благодарственное письмо лично, как бы ко мне и лично библиотеке от Министра культуры»,- сообщила библиотекарь майской модельной библиотеки Галина Вакуленко.

Галина Вакуленко здесь работает уже 19 лет. В 2008 году, за новаторский вклад и преданность своей работе она стала лауреатом первого слета библиотечных работников в столице, а также вошла в сборник молодых библиотекарей Казахстана. Следующий 2021 год, президент Касым-Жомарт Токаев объявил годом 30-летия Независимости, где большое внимание будет уделяться повышению уровня читательской грамотности. Поэтому библиотекари надеются, что библиотекам, в том числе на селе, помогут развиваться и идти в ногу со временем.

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