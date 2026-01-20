В Костанае начался приём заявок по программе «Бюджет народного участия». Горожане вновь получили возможность реализовать собственные инициативы за счёт бюджетных средств — от благоустройства дворов до создания общественных пространств.

Двор как пример успешного проекта

Одним из реализованных проектов стал двор дома № 5 в 8-м микрорайоне Костаная, где появилась современная детская игровая площадка. Заявку на участие жители подали два года назад, а в прошлом году проект был полностью реализован.

«Очень надеюсь, что площадка прослужит много лет»

Жительница дома Кристина Ахмедьянова рассказала, что изначально проект был рассчитан на большую площадь, однако даже в утверждённом варианте результат оказался значимым.

— «Мы подавали на 1200 квадратных метров, но нам одобрили 700 квадратных метров в смете. Выделялось до 55 миллионов тенге, наш проект обошёлся примерно в 50 миллионов. Работали подрядчики из Алматы — всё сделали вовремя и качественно. Очень надеюсь, что это будет служить много лет», — отметила она.

Оформление заявки: сложно, но результат того стоит

Как старшая по дому, Кристина Ахмедьянова взяла на себя подготовку заявки. По её словам, процесс непростой, так как требует разработки проектно-сметной документации и соблюдения всех формальных процедур. Тем не менее жильцы остались довольны результатом и решили продолжить работу по благоустройству двора.

— «В прошлом году я подала ещё два проекта — футбольно-хоккейную площадку и благоустройство двора: освещение, лавочки, заборы. Их тоже одобрили, и в 2026 году они будут реализованы. В целом, это очень удобно, просто сначала нужно разобраться», — рассказала она.

Когда и как подать заявку

Как сообщили в Акимат города Костаная , приём заявок по программе «Бюджет народного участия» проходит ежегодно с 20 января по 1 марта. Подать заявку можно через официальный сайт акимата. Участником может стать любой совершеннолетний житель города при наличии электронной цифровой подписи.

Голосование и отбор проектов

Советник акима Костаная Роман Гольштейн пояснил, что заявителям необходимо прикрепить смету, эскиз и фотографии текущего состояния территории. После этого проекты выносятся на голосование.

— «Голосование пройдёт с 5 по 26 апреля. Участвовать в нём могут все совершеннолетние жители Костаная. Для дальнейшего рассмотрения экспертным советом проект должен набрать не менее 50 голосов», — сообщил он.

Что реализуют чаще всего

По словам представителей акимата, чаще всего костанайцы подают заявки на установку детских площадок. При этом программа также позволяет обустраивать парковочные зоны, устанавливать памятники и реализовывать другие инициативы.

В прошлом году в Костанае реализовали 30 проектов горожан. В текущем году планируется примерно такое же количество. Проекты, поданные в этом сезоне, будут реализованы в 2027 году.

