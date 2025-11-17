Дворы без барьеров: в Казахстане убирают незаконные ограждения

— Сегодня, 11:05
В жилых районах ведётся демонтаж незаконно установленных препятствий во дворах многоквартирных домов. Речь идёт о самовольных шлагбаумах, ограждениях и других конструкциях, ограничивающих проезд, сообщает BAQ.KZ.

Как отмечают специалисты, такие меры необходимы для обеспечения свободного и быстрого доступа пожарной и другой экстренной техники в случае чрезвычайных ситуаций.

Жителям напоминают: дворовые территории не должны быть загромождены. Важно не парковать автомобили так, чтобы они перекрывали проезд, и не устанавливать конструкции, мешающие движению спецслужб.

В экстренных ситуациях любые препятствия могут замедлить прибытие спасателей и повысить риск серьёзных последствий.

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан подчеркнули, что соблюдение правил безопасности и открытые подъездные пути — важное условие для защиты жизни и имущества граждан.



