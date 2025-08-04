По информации посольства Казахстана в России, еще с 29 декабря 2021 года казахстанцы, пребывающие на территории соседнего государства более 90 дней, обязаны проходить медицинское освидетельствование, включая тест на ВИЧ и наркозависимость, а также процедуру дактилоскопической регистрации, сообщает tengrinews.kz
Документы необходимо предоставить в территориальные органы МВД. Несовершеннолетних могут представлять родители или опекуны.
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При продлении пребывания или изменении статуса необходимо повторное прохождение медосмотра и подача обновлённых справок. В случае трудовой деятельности на территории России все процедуры нужно пройти в течение 30 дней после въезда.
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Требование об обязательном ПЦР-тесте отменено для всех въезжающих граждан Казахстана. Однако в пунктах пропуска сохраняется выборочное тестирование на COVID-19.
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Рекомендуем перед поездкой сверяться с актуальной информацией на официальных сайтах посольства Казахстана в России и посольства России в Казахстане.
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