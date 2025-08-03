В России вступили в силу новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе для граждан Казахстана. Изменения затрагивают процедуры сдачи биометрических данных, использование цифровых сервисов, регистрацию SIM-карт и ряд других аспектов.

Tengri Travel собрали всю полезную информацию, которую стоит знать перед поездкой.

С 30 июня 2025 года Россия начала эксперимент по новым условиям въезда и выезда иностранных граждан. Теперь для каждого въезжающего иностранца, включая граждан Казахстана, формируется цифровой профиль, который включает в себя биометрические данные: отпечатки пальцев и фотографию лица. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России.

При этом новые меры не означают введения визового режима между Россией и Казахстаном. Как отмечают в дипломатических представительствах обеих стран, речь идёт лишь о дополнительных технических процедурах, направленных на цифровизацию миграционного учёта и усиление мер безопасности. Граждане Казахстана, как и прежде, могут въезжать в Россию без виз — как воздушным транспортом из стран с регулярным пассажирским сообщением, так и через сухопутные пограничные переходы. Общий порядок пересечения границы остаётся прежним, за исключением внедрения новых цифровых требований.

Эксперимент, в рамках которого были установлены эти нововведения, продлится до 30 июня 2026 года.

«Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан России и Казахстана. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID», — подчеркнули в посольстве России в Казахстане.

Что важно

Посольство Казахстана в России также напомнило, что в отдельных случаях въезд на территорию России может быть ограничен. Перед поездкой рекомендуется проверить наличие возможных ограничений с помощью официального онлайн-сервиса МВД России, введя персональные данные. Ответ предоставляется в режиме реального времени и носит информационный характер.

Для тех, кто въезжает в Россию по визе, в том числе по единой электронной визе, порядок въезда остается прежним: эксперимент распространяется только на безвизовые поездки.

Приложение ruID и цифровой профиль

Иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, предлагается заранее зарегистрироваться в приложении ruID и подать электронное заявление о въезде. Сделать это можно не позднее чем за 72 часа и не раньше чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях (например, болезнь или смерть родственника) заявление можно подать за 4 часа — потребуется подтверждающий документ.

Для подачи заявления необходимо:

установить приложение ruID (доступно в App Store и Google Play);

зарегистрироваться или авторизоваться с помощью данных от российских «Госуслуг»;

указать цель и даты поездки, страну выезда, регионы посещения, а также данные детей (при совместном въезде — от обоих родителей);

пройти биометрическую идентификацию — сделать фото лица, паспорта и голосовую запись;

если биометрия уже сдавалась ранее, заявление можно подать через портал «Госуслуги», загрузив только фото лица.

Как сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, на границе иностранцев, в том числе казахстанцев, попросят:

предъявить документ, удостоверяющий личность;

сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев — только в аэропортах Москвы Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

При въезде ваши данные автоматически сверяются с указанными в заявлении, которое вы подали ранее в приложении ruID.

«На основании полученной информации сформируется цифровой профиль — единый набор данных об иностранце, который включает паспортные данные, фото, биометрию, цель поездки, сроки пребывания и другую важную информацию.

С 1 декабря 2024 года новый порядок уже применяется на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, а также в московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Согласно сообщению российского министерства, с 30 июня 2025 года он будет введён на всех пунктах пропуска на территории России.

Также отмечается, что, несмотря на запуск нового приложения, пограничный контроль останется прежним:

отсутствие предварительно поданного заявления не повлияет на возможность пересечения границы.

После въезда в течение 10 дней необходимо завершить регистрацию биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Это можно сделать в любом отделении банка, предоставив удостоверение личности.

Дополнительно рекомендуется подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» в МФЦ, чтобы получить доступ к онлайн-услугам: оформлению SIM-карты, уплате штрафов и госпошлин, получению медицинской страховки и другому.

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