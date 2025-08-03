В России вступили в силу новые правила въезда для иностранных граждан, в том числе для граждан Казахстана. Изменения затрагивают процедуры сдачи биометрических данных, использование цифровых сервисов, сообщает Tengrinews.kz

О сроках пребывания

Казахстанцы, находящиеся в России до 30 календарных дней, освобождены от обязательной регистрации. При нахождении свыше 30 дней, но менее 90, необходимо встать на учёт по месту пребывания. При пребывании более 90 дней требуется сдать медицинские справки, пройти дактилоскопию и фотографирование. Эти меры также обязательны при трудоустройстве.

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