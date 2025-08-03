С 1 января 2025 года все иностранные граждане, в том числе граждане Казахстана, смогут оформлять SIM-карты российских операторов только по биометрии. Один человек сможет зарегистрировать не более 10 карт, передает tengrinews.kz
Вместе с тем, передача сим-карт, зарегистрированных на частное лицо, теперь ограничена только кругом близких родственников, согласно принятым в начале апреля поправкам к закону «О связи».
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Список этих родственников определен Семейным кодексом России и включает в себя родителей, родных и сводных братьев и сестер, бабушек и дедушек, детей и внуков, сообщает rbc.ru
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Система Visa и Mastercard казахстанских банков в России не работает. Для получения переводов и расчетов на территории России необходимо оформить дебетовую карту с поддержкой платёжных систем МИР или UnionPay. Такие карты выпускаются, в частности, ВТБ Казахстан, Россельхозбанком, Газпромбанком и другими несанкционными банками.
Переводы из Казахстана можно отправить через Western Union, Золотую Корону, MoneyGram, Юнистрим или Калибри, а также на банковские счета с последующим снятием наличных в банкоматах по всей России.
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