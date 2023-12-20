Единый совокупный платеж: что делать в 2024 году гражданам, ранее уплачивающим ЕСП?

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Как сообщает Комитет госдоходов Казахстана, единый совокупный платеж вводился для граждан, доход которых за год не превышал 4,1 млн. тенге, и те, кто оказывал услуги только физическим лицам.
Отмечаем, что ЕСП вводился временно на 5 лет — с 2019 по 2023 год и период его применения завершается 31 декабря 2023 года.
В связи с чем, гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим.
Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «E-Salyq Вusiness».
Удобство данного режима заключается в том, что:
- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится через специальное мобильное приложение «E-Salyq Вusiness», без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (1% от дохода) и социальные платежи, в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге)
- нет обязательств по предоставлению декларации.
К сведению лиц, сдающих в аренду квартиры, и плативших ЕСП, сообщаем, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10 % от дохода.