ЕНТ стартовало в Казахстане

В этом году первый день проведения ЕНТ выпал на воскресенье, 21 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным министерства образования, в этот день тестирование будут проходить 6,5 тысяч абитуриентов. Это один из самых малочисленных потоков.

Из 161 пункта проведения ЕНТ в первом потоке будет задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. В данном потоке в среднем на 1 пункт сдачи ЕНТ придется всего по 120 человек.

В период с 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. В каждом из пунктов будут предприняты усиленные меры медико-санитарного характера: прохождение дезинфицирующего тоннеля, дезинфицирующего коврика, замер температуры, обработка рук санитайзером, предоставление маски.

При запуске и рассадке будет обеспечено расстояние не менее 2 метров между тестируемыми, каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха.

Санитарные требования будут соблюдаться строго, поэтому заполнение аудитории допускается только до 50 процентов. Соответственно ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки.

Напомним, что в текущем году для тестируемых созданы беспрецедентные условия. К примеру, впервые разрешается использование калькулятора, для абитуриентов был предоставлен бесплатный доступ к пробным тестам, увеличено время проведения тестирования до 4-х часов. Также выпускники были освобождены от госэкзаменов.

Напомним, в Костанайской области ЕНТ стартует с 26 июня.

Антикоррупционная служба предупреждает родителей об ответственности перед ЕНТ.

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