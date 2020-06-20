Антикоррупционная служба предупреждает родителей об ответственности перед ЕНТ

С 21 июня по всей стране начинается одно из главных событий в жизни старшеклассников – единое национальное тестирование. В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста, приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники Агентства.

Основной целью данной группы будет мониторинг за «чистотой» проведения тестирования. В случае обнаружения каких-либо несоответствий либо нечестной сдачи теста, они обязаны будут сообщать об этом ответственным лицам.

«Сейчас Агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ. В связи с этим Агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы», — сообщает пресс-служба агентства.

В случае, если граждане столкнулись с такими случаями необходимо позвонить в антикоррупционный Call-center 1424.

В целом, Агентством совместно с Министерством образования и науки ведется активная работа по продвижению идеологии добропорядочности и академической честности.

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