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26 июня стартует ЕНТ в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

16351 - зарегистрированно

10195 - выздоровевших

105 - летальных случаев

258(+11) - в Костанайской области

Проведение ЕНТ в Костанае начнется 26 июня и продолжится до 2 июля. В нем поучаствуют 1800 школьников и выпускников колледжей. Всего же по области ЕНТ сдадут 3183 человека, передает alau.kz

В этом году количество ребят в аудиториях снизят больше, чем в 2 раза. Теперь в одном кабинете будут находиться не 120, а 50 человек и все они будут рассажены в шахматном порядке. Из-за этого увеличится и число потоков. Их будет 7. Каждый день тестирование сдадут в среднем 300 человек, хотя в прошлом году эта цифра достигала 800.

Всего же в Костанайской области откроются 9 пунктов сдачи ЕНТ. Первыми на тестирование отправятся житикаринцы. Для них экзамен пройдет уже в это воскресенье.

 

 

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