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Еще 32 летальных исхода от COVID-19 и пневмонии зарегистрированы в Казахстане

takiedela.ru

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 мая, сообщает zakon.kz.

На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 45 012 человек (44 601 КВИ+ и 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 517 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 495 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 770 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 130 пациентов.

За сутки от коронавируса скончаоись 29 человек. Всего в 13 марта 2020 года зарегистрировано 3762 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 2 мая 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 50 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших — 53 093, случаев с летальным исходом — 812, всего выздоровели – 51 870 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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