Еще один скелетированный труп обнаружен в Костанае

В ДП Костанайской области сообщили, что сегодня обнаружены еще одни скелетированные останки человека, на месте замены труб в Костанае на пересечении ул.Мауленова-Дощанова, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Вчера на этом месте были обнаружены останки двух неустановленных людей.

На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне в 14 часов 30 минут в полицию поступило сообщение от работников КТЭК, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых в Костанае на пересечении ул.Мауленова-Дощанова.

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