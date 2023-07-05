Еще один скелетированный труп обнаружен в Костанае

В ДП Костанайской области сообщили, что сегодня обнаружены еще одни скелетированные останки человека, на месте замены труб в Костанае на пересечении ул.Мауленова-Дощанова, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Вчера на этом месте были обнаружены останки двух неустановленных людей.
На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия.
В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Напомним, что накануне в 14 часов 30 минут в полицию поступило сообщение от работников КТЭК, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых в Костанае на пересечении ул.Мауленова-Дощанова.