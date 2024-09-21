Еще одна школьница разбилась насмерть, упав с высоты

В социальных сетях появилась информация о суициде школьницы. Сообщается, что трагедия произошла в ЖК «Сезам» в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

«Девочка 12 лет должна была пойти к репетитору, но, выйдя из своей квартиры на 7-ом этаже, она поднялась на 13-й этаж и спрыгнула с балкона», — написал Telegram-канал HALYQSTAN.

Авторы сообщения также высказали версию о том, девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру «Синий Кит».

Сообщение о смерти ребёнка подтвердили в полиции.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствует действительности. Департамент полиции города Алматы предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников», — сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы

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