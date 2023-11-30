ЕСП отменяется. Что теперь делать предпринимателям?

С января следующего года в Казахстане отменяется Единый совокупный платеж. Он был введен в 2019 году для самозанятых граждан и позволял им работать без оформления ИП. В Костанайской области этим платежом пользовались больше 2 тысяч граждан.

Единый совокупный платеж в Казахстане вводился временно. Люди, которые платили ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Но при условии, что их полученный доход за календарный год не превышал 4 млн тенге и, если свои услуги они оказывали только физическим лицам.

«Он вводился с 2019 года по конец 2023 года. Главной целью являлось вовлечение в систему обязательного медицинского страхования категорию самозанятых лиц, данный льготный режим использовался на протяжении этих пяти лет», — сообщил руководитель отдела департамента госдоходов Костанайской области Рустем Кусалин.

С 1 января 2024 года ЕСП в Казахстане отменяется. А значит, все, кто был его плательщиком, должны выбрать для себя другой вариант отчетности перед налоговыми органами. В Костанайской области это, кстати, больше 2 тыс. человек. И, в основном, это граждане, которые сдают квартиры в аренду физическим лицам, и фрилансеры. Им уже сейчас предлагают определиться, как они будут работать в следующем году.

«Плательщик ЕСП — это у нас являются те налогоплательщики, которые уплачивали его ежемесячно. Если в январе они будут получать доходы, им необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, выбрать режим. Мы рекомендуем с использованием мобильного приложения с 1 января зарегистрировать ИП и продолжать свою деятельность ИП», — говорит Рустем Кусалин.

Специалисты отмечают, что отмена ЕСП может отрицательно сказаться для жителях именно сельской местности, не имеющих стабильного дохода. Этой нормой активно пользовались и безработные беременные женщины для получения социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Они могут остаться вне системы ОСМС в 2024 году. Чтобы не потерять статус застрахованного, им можно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оплачивать взносы, как самостоятельные плательщики.

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